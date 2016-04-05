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    Сопредседатели МГ ОБСЕ: Обострение ситуации свидетельствует о необходимости в переговорах по всеобъемлющему урегулированию

    Страны-члены Минской группы приветствуют планы по прямым консультациям со сторонами конфликта как можно скорее

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили "беспрецедентную вспышку насилия на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении сопредседателей.

    В заявлении дипломаты выразили соболезнования семьям погибших. Они также подчеркивают, что военного решения конфликта не существует.

    "Обострение ситуации на месте свидетельствует о необходимости в немедленных переговорах под патронажем сопредседателей по всеобъемлющему урегулированию", - говорится в заявлении.

    Посредники также отмечают, что страны-члены Минской группы подтверждают поддержку усилиям сопредседателей из России, США и Франции и "приветствуют планы по прямым консультациям со сторонами конфликта как можно скорее".

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