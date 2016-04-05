Сопредседатели МГ ОБСЕ: Обострение ситуации свидетельствует о необходимости в переговорах по всеобъемлющему урегулированию

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили "беспрецедентную вспышку насилия на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении сопредседателей.

В заявлении дипломаты выразили соболезнования семьям погибших. Они также подчеркивают, что военного решения конфликта не существует.

"Обострение ситуации на месте свидетельствует о необходимости в немедленных переговорах под патронажем сопредседателей по всеобъемлющему урегулированию", - говорится в заявлении.

Посредники также отмечают, что страны-члены Минской группы подтверждают поддержку усилиям сопредседателей из России, США и Франции и "приветствуют планы по прямым консультациям со сторонами конфликта как можно скорее".