Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты так называемого "референдума" в Нагорном Карабахе

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Ни одна из стран, включая Армению и Азербайджан, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении в Мюнхене.

Посредники отметили, что в курсе проведения так называемого "референдума" на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе 20 февраля, однако не признают "результаты референдума 20 февраля как затрагивающие правовой статус Нагорного Карабаха": "Результаты ни в коей мере не предрешает окончательного статуса Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, призванных достичь прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

В заявлении отмечается, что сопредседатели планируют очередную поездку в регион в марте.

Напомним, 16 февраля в Мюнхене при участии сопредседателей МГ ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.