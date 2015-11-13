Сопредседатели МГ ОБСЕ направились в США для проведения консультаций

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта направились в США для проведения консультаций. Как сообщает Report, посредники посетят Нью-Йорк и Вашингтон.

"Сопредседатели дали отчет перед Постоянным советом ОБСЕ и Минской группой. Теперь мы направились в Нью-Йорк и Вашингтон для проведения консультаций по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - написал на своей странице в Twitter cопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.