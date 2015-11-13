 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сопредседатели МГ ОБСЕ направились в США для проведения консультаций

    Посредники посетят Нью-Йорк и Вашингтон

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта направились в США для проведения консультаций. Как сообщает Report, посредники посетят Нью-Йорк и Вашингтон.

    "Сопредседатели дали отчет перед Постоянным советом ОБСЕ и Минской группой. Теперь мы направились в Нью-Йорк и Вашингтон для проведения консультаций по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - написал на своей странице в Twitter cопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi