Сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд назвал имя своего преемника

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США назначен Эндрю Шофер. Как сообщает Report со ссылкой на Voice of America, об этом заявил временный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд на круглом столе в Вашингтоне.

"Я рад сообщить вам, что с понедельника сопредседателем будет Эндрю Шофер. Он очень опытный дипломат США. Шофер занимал пост поверенного в делах в Миссии США при международных организациях в Вене", - заявил он.

При этом Р. Хогланд отметил, что сам выходит на пенсию.