Сопредседатель МГ ОБСЕ рассказал об ожиданиях от встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик рассказал об ожиданиях от планирующейся встречи президентов Азербайджана и Армении.

"Мы ожидаем, что президенты обсудят пути ослабления напряженности, и в частности, предотвращения жертв среди гражданского населения. А также ожидаем, что будут обсуждаться предложения относительно элементов урегулирования, как это было в ходе предыдущих встреч". Как сообщает Report, об этом в интервью армянским СМИ заявил Джеймс Уорлик.

"Надеемся, что эта встреча придаст новый заряд диалогу между президентами в течение ближайшего года, став переломной в процессе мирного урегулирования", - заявил сопредседатель МГ ОБСЕ.

Отметим, что согласно информации армянских СМИ, очередная встреча президентов Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта может состояться 1 декабря в рамках конференции по изменению климата, которая пройдет в Париже с 30 ноября по 11 декабря.

Комментируя вопрос об отношении сопредседателей Минской группы ОБСЕ к докладу Роберта Уолтера об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана, и принятие соответствующей резолюции со стороны политической комиссии ПАСЕ, Д. Уорлик заявил: "Мы не можем запретить другим международным структурам выражать мнение относительно нагорно-карабахского конфликта".