Сопредседатель МГ ОБСЕ провел консультации в МИД Великобритании

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик провел консультации по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в МИД Великобритании.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, американский сопредседатель встретился с министром по делам Европы Дэвидом Лидингтоном, чтобы обсудить ход работы Минской группы ОБСЕ.

Дж.Уорлик также принял участие в круглом столе с экспертами по региону, среди которых были представители правительств, неправительственного сектора и академических кругов.

Последние события вокруг нагорно-карабахского конфликта обсуждались также в ходе встречи с руководителем директората британского МИД по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Майклом Тэтхемом.