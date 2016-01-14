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    Сопредседатель МГ ОБСЕ провел консультации в МИД Великобритании

    Уорлик обсудил ход работы Минской группы ОБСЕ с министром по делам Европы Дэвидом Лидингтоном

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик провел консультации по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в МИД Великобритании.

    Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, американский сопредседатель встретился с министром по делам Европы Дэвидом Лидингтоном, чтобы обсудить ход работы Минской группы ОБСЕ.

    Дж.Уорлик также принял участие в круглом столе с экспертами по региону, среди которых были представители правительств, неправительственного сектора и академических кругов.

    Последние события вокруг нагорно-карабахского конфликта обсуждались также в ходе встречи с руководителем директората британского МИД по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Майклом Тэтхемом.

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