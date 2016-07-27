Сопредседатель МГ ОБСЕ: Прогресс в переговорах необходим для снижения напряженности между сторонами карабахского конфликта

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Сопредседатели МГ ОБСЕ активно работают в направлении реализации обязательств, взятых на себя президентами во время встреч в Вене и Петербурге для снижения напряженности и дальнейшего продвижения процесса переговоров для мирного решения конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

Он напомнил, что президенты пришли к согласию по вопросу расширения мониторинговой группы ОБСЕ на линии соприкосновения и азербайджано-армянской границе.

"Планируется продолжение обширных переговоров по урегулированию конфликта с вовлечением высокопоставленных официальных лиц с каждой стороны. Прогресс в дипломатическом направлении является необходимым для снижения напряженности между сторонами", —заявил сопредседатель МГ ОБСЕ.