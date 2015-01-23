Сопредседатель МГ ОБСЕ призвал президентов остановить насилие вдоль линии соприкосновения

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик призвал президентов Азербайджана и Армении остановить насилие вдоль линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Как сообщает Report, об этом Д.Уорлик написал в своей странице в Twitter.

"Мое обращение к президентам: остановить насилие вдоль линии соприкосновения, и быть приверженными к переговорам", - отметил сопредседатель.

Отметим, что в последнее время ситуация вдоль линии соприкосновения вновь обострилась. Согласно информации министерства обороны Азербайджана, армянские диверсионно-разведывательные группы пытались перейти линию соприкосновения войск. Попытка была пресечена. В результате были убиты двое армянских военнослужащих, при этом подразделения ВС Азербайджана не понесли никаких потерь.