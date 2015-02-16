​Сопредседатель МГ ОБСЕ Пьер Андре: Мы хотим сделать все, чтобы снизить напряжение на линии соприкосновения

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены посетить Минск, Белград, а также Италию с тем, чтобы проинформировать страны Минской группы о ходе урегулирования нагорно-карабахс кого конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Пьер Андре.

Он напомнил, что посредники уже посетили Германию, а также недавно Финляндию: "МИД Финляндии был заинтересован нас пригласить и узнать, какова ситуация, какие проблемы существуют", - отметил сопредседатель.

Комментируя свой нынешний визит в регион, П.Андре отметил, что посредники намерены провести встречи с президентами двух стран, а также министрами обороны. В ходе визита будут обсуждены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, а также обострившаяся ситуация на границе Азербайджана и Армении и линии соприкосновения армяно-азербайдж анских войск: "Последние месяцы и недели на линии соприкосновения наблюдается напряжение, и мы хотим сделать все, чтобы снизить это напряжение. Для этого мы и работаем".

По его словам, одной из позитивных точек саммита в Париже является то, что обе страны согласились на взаимный обмен данными о пропавших в ходе войны под эгидой Красного креста и этот вопрос будет также поднят в ходе визита: "Я думаю, у нас состоится также встреча с представительств ом Красного креста в Баку, и также будет встреча с Красным крестом в Ереване. И мы бы очень хотели, чтобы Красный крест уже начал работу над этим, потому что тысячи семей хотят знать, что случилось с их отцами, братьями, это очень чувствительная тема и это входит в меры по построению доверия между двумя странами. Это конечно маленький шаг, но надеюсь, что он все же сыграет свою роль".

Комментируя о дальнейших шагах сопредседателей и возможности организовать новую встречу по урегулированию конфликта, П.Андре выразил надежду, что главы МИД и президенты продолжат встречаться в будущем. "Мы хотели бы, чтобы президенты встретились, как это было прежде, во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Мы надеемся, что это состоится.

Мы стараемся играть свою роль посредников это не всегда легко, но мы продолжаем нашу работу".