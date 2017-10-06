Сопредседатель МГ ОБСЕ от США встретился с президентом Армении

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Глава армянского государства в ходе встречи, поздравив Э. Шофера в связи с назначением, подчеркнул, что дипломатическая миссия нового американского посредника сегодня протекает в довольно сложный период урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

С. Саргсян выразил надежду на то, что посреднические усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по решению конфликта исключительно мирным путем и в соответствии с нормами и принципами международного права будут с успехом продолжены.

Напомним, сопредседатель МГ ОБСЕ от США проводит ознакомление с ситуацией в регионе.

Сопредседатели МГ ОБСЕ проведут официальные встречи в Ереване 6 октября и в Баку - 7 октября. Посредники в ходе визита обсудят повестку планирующейся предстоящей встречи президентов Азербайджана и Армении.