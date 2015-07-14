Сопредседатель МГ ОБСЕ: Оккупированные территории должны быть возвращены под контроль Азербайджана

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Мы с нетерпением ждем встречи президентов Армении и Азербайджана в течение этого года".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Ведомости" заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик по итогам визита в Москву.

Он сообщил, что не смог встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, так как тот находился в Вене: "У нас была возможность встретиться с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Мы обменялись мнениями о последующих шагах по нагорно-карабахскому урегулированию. Мы еще раз подтвердили, что США, Россия и Франция должны продолжать участвовать в поиске путей урегулирования, совместно вырабатывать повестку дня".

Дж.Уорлик также заявил, что "оккупированные территории должны быть возвращены под контроль Азербайджана в рамках комплексного урегулирования". "Тут важно не зацикливаться на одном элементе или одном принципе урегулирования. Территории должны быть возвращены, но есть и другие факторы. И поэтому мы всегда говорим о комплексном урегулировании", - заявил сопредседатель МГ ОБСЕ.

Дж.Уорлик отметил, что в регионе имеет место разочарование в связи с тем, что по переговорам нет достижений. "Потому что жители до сих пор являются свидетелями продолжающихся уже более двух десятилетий столкновений. Перемирие, о котором договаривались, в полной мере не соблюдается. Это вызывает у нас опасения".

Он добавил, что 2014 год оказался очень опасным, поскольку в результате столкновений с обеих сторон были жертвы как среди военных, так и гражданских лиц: "Январь 2015 года оказался вообще одним из самых опасных для урегулирования за последние 20 лет месяцем с большим количеством жертв. Так что есть все основания опасаться, что этот конфликт может расшириться. Поэтому крайне важно вместе работать, чтобы путем переговоров найти решение конфликта и обеспечить соблюдение режима прекращения огня".