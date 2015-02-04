Сопредседатель МГ ОБСЕ обсудил нагорно-карабахское урегулирование с азербайджанскими депутатами

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик провел в Вашингтоне встречу с азербайджанскими депутатами Самедом Сеидовым и Асимом Моллазаде. Как сообщает Report со ссылкой на страницу Д. Уорлика в Twitter, в ходе встречи стороны обсудили перспективы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что С. Сеидов и А. Моллазаде прибыли в Вашингтон для участия в конференции, организованной "The Washington Times" и посвященной двусторонним отношениям Азербайджана и США.