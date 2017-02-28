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    Сопредседатель МГ ОБСЕ: Инциденты на линии соприкосновения подчеркивают необходимость возврата к переговорам

    Ричард Хогланд: Мои коллеги-сопредседатели вновь призвали уважать режим перемирия и не применять силу

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Инциденты на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана 25 февраля подчеркивают необходимость возвращения к переговорам ради восстановления безопасности и стабильности в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд.

    "Наше заявление от 25 февраля и мои коллеги-сопредседатели вновь призвали уважать режим перемирия и обязательство не применять силу. Последний инцидент вновь подчеркнул острую необходимость возобновления переговоров по установлению безопасности и долговременного мира в регионе", - заявил он.

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