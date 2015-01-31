Солдат азербайджанской армии стал шехидом, уничтожены 6 армянских военнослужащих

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Информация, распространенная армянскими СМИ со ссылкой на министерство обороны этой страны, о якобы имевшем место инциденте на линии соприкосновения войск 31 января, и что якобы армянской стороной уничтожены позиции наших войск и автомашина ВС Азербайджана, не имеют под собой никаких оснований, являются наглой ложью и носят характер дезинформации". Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством обороны Азербайджана заявлении.

Армянские вооруженные силы, понесшие за последние дни тяжелые потери на территории оккупированного Нагорного Карабаха, в том числе и беспилотника, сбитого 29 января, на этот раз прибегли к более агрессивной провокации, распространяя ложные информации и вводя в заблуждение как армянский народ, так и своих военнослужащих.

Вопреки информациии армянской стороны, сегодня в районе 15 часов, на территории государственной границы Азербайджана и Армении в Газахском районе успешно предотвращена попытка врага совершить здесь провокацию. 6 армянских военнослужащих, которые пытались пройти по минному полю, с целью проведения на территории Азербайджана различных провокации, в результате бдительности наших военных были своевременно обнаружены и уничтожены.

К сожалению, 31 января в 12:55 на территории Ходжавендского района, в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны, погиб военнослужащий Азербайджанской армии рядовой Аллахвердиев Эшгин Рагим оглу.

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Министерство обороны заявляет, что Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную ситуацию по всей линии соприкосновения войск. Подразделения наших вооруженных сил как и прежде готовы пресечь любые провокации врага и уничтожить его.