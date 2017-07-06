Содокладчик ПАСЕ выразил соболезнования близким жертв обстрела села Алханлы Физулинского района

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак выразил соболезнования близким жертв обстрела села Алханлы Физулинского района. Как сообщает Report, Об этом Шеннак написал на своей странице в Twitter.

"Я соболезную семьям жертв погибших Сахибе Аллахвердиевой и Захре Гулиевой, погибших при обстреле. Я, как сопредседатель ПАСЕ по Азербайджану, разделяю соболезнования сопредседателей МГ ОБСЕ после обстрела Алханлы", - написал Ш. Шеннак.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 года рождения погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями.