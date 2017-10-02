Со дня оккупации Ходжавендского района проходит 25 лет

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня годовщина оккупации Ходжавендского района.
Как сообщает Report, со дня оккупации района проходит 25 лет.
2 октября 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали Ходжавендский район Азербайджанской Республики.
В результате вооруженной оккупации в 10 селах района, заселенных азербайджанцами, были сожжены 1723 жилых дома, их имущество было разграблено, 47 промышленных, 144 сельскохозяйственных объектов были разрушены.
Оккупанты уничтожили 17 учебных заведений, 4 учреждения дошкольного воспитания, 32 медицинских учреждения, 59 объектов культуры, 10 исторических памятников.
Относящиеся к инфраструктуре района 12 коммуникационных узлов, 341 км автомобильных дорог, 32 моста, 42 водохранилища и 316 км водопроводных линий были разрушены, разграблены и приведены в негодность.
В результате оккупации района наряду с нанесенным материальным и моральным ущербом, также был нанесен значительный ущерб лесному покрову и растениям района. Так, в районе на 1202 га леса были уничтожены ценные виды деревьев.
В селе Гарадаглы, который оставался в окружении армян четыре месяца, погибли 77 человек, 110 сельских жителей были взяты в плен. Позднее 49 человек из них были убиты с особой жестокостью.
В целом, 145 ходжавендцев пали шехидами, включая 13 женщин и 13 детей, более 300 жителей района потеряли здоровье или остались инвалидами, 243 ребенка потеряли одного из родителей, 68 женщин потеряли мужей. Трое детей одной семьи остались без обоих родителей.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook