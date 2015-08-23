Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Со дня оккупации Физулинского и Джабраильского районов прошло 22 года. Как сообщает Report, 23 августа 1993 года армянские вооруженные силы оккупировали Физулинский и Джабраильский районы Азербайджана.

Оккупация Физулинского района нанесла ущерб экономике Азербайджана на сумму более 5,5 млрд. манатов, а оккупация Джабраильского района - более 3 млрд. манатов. В результате оккупации были разгромлены имущество народа и частная собственность граждан, уничтожены исторические памятники архитектуры Азербайджана. В Физули под оккупацией находится Азыхская пещера, а также 25 исторических памятников. Армяне уничтожили Азыхскую и Тагларскую пещеры, попавшие в список ЮНЕСКО в качестве памятников культуры древности. В Физулинском районе также полностью уничтожены природные памятники-долгожители - восточные чинары (платаны), сожжены 500 га в лесу Аргюнеш. Так как Физули является аграрным районом, нанесенный данному сектору ущерб исчисляется миллиардами манатов.

В Джабраильском районе наибольший ущерб нанесен виноградарству, зерноводству, шелководству, скотоводству. В Джабраиле под оккупацией находятся более 14 тыс. недвижимого имущества, 17 общеобразовательных школ, 8 больниц, 5 мечетей, 2 музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры. Армяне также и в Джабраильском районе уничтожили важные исторические памятники архитектуры, подземные богатства, богатые водные источники, сожгли леса, срезали Хан-чинар, являющийся символом этого края.

В обоих районах в тяжелых боях пали тысячи шехидов, в Физулинском районе 8 национальных героев, а в Джабраильском районе - 6 национальных героев Азербайджана.

В настоящее время вынужденные переселенцы из Физулинского и Джабраильского районов приютились в более 50 городах и районах по всему Азербайджану. Они окружены заботой государства. 22 жилых пункта Физулинского района находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана, в которых проживают более 55 тыс. человек.