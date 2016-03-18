СМИ: Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встречу президентов Азербайджана и Армении в США

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют организовать встречу президентов Азербайджана и Армении в США в рамках IV саммита по ядерной безопасности. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в частности, США, не жалеют усилий для организации встречи глав Азербайджана и Армении в рамках саммита.

Напомним, 3 декабря 2015 года президент США Барак Обама направил президенту Азербайджана И.Алиеву письмо, в котором пригласил его на IV саммит по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля.

Приглашение посетить саммит получил также президент Армении Серж Саргсян.

Предыдущая встреча президентов Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ состоялась 19 декабря в швейцарском Берне.