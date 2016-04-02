СМИ: Армянская сторона несет большие потери

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия наносит непрерывные удары по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным СМИ, азербайджанская сторона в одном направлении завладела населенным пунктами Сейсулан и Талыш, а также и высотами вокруг деревни Талыш.

В то же время армянская сторона несет большие потери. По данным источников, потери в бронетехнике составляют примерно 6 танков и около 12-15 артиллерийских систем, убиты более сотни человек.