Слуцкий: Достигнутые в Вене договоренности должны положить конец обострению в зоне карабахского конфликта

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Договоренности президентов Азербайджана и Армении, достигнутые накануне в Вене в рамках формата Минской группы ОБСЕ, должны положить конец обострению в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

По его словам, с этой точки зрения, венские договоренности должны стать моделью глобального решения по нагорно-карабахскому урегулированию. "Надеюсь, оно будет найдено в обозримом будущем. Это та проблема, которую мы не вправе оставлять следующему поколению", - заключил Слуцкий.