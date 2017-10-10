Случаи суицидов в рядах армянской армии возросли

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ С наступлением холодов царящая в Вооруженных силах Армении плачевная ситуация еще более усугубилась.

Как сообщает Report, лишенные тепла и не выдерживающие трудные условия службы в холода солдаты захватнической армии предпочитают суицид.

Так, несколько дней назад из-за отказа выполнять служебные обязанности, в отношении военнослужащего 7-го горнострелкового полка Арона Харутюняна возбуждено уголовное дело.

Кроме того, служащий по контракту в 5-ом горнострелковом полку Гурген Галустян был объявлен в розыск, так как самовольно покинул воинскую часть. Подвергшиеся давлению военной полиции родители военнослужащего заявили, что не располагают информацией о судьбе сына. Военнослужащий 6-го горнострелкового полка пытался покончить с собой, не выдержав холодов на посту и блиндаже. Ранение не оказалось серьезным и поэтому его поместили в медпункт полка. Чтобы не придавать огласке случившееся, солдат согласился молчать, чтобы в его отношении не возбудили уголовное дело.

Таким образом, наряду с царящими в воинских частях произволом и "дедовщиной", личный состав захватнической армии вынужден бороться с холодами самостоятельно. Наступление холодов еще больше усугубило и так находящуюся в плачевном состоянии обстановку. По словам матерей, которым удалось связаться со своими сыновьями, в результате холодов и дождей траншеи заполнились водой. В ужасном состоянии находятся также посты, расположенные в горах и высокогорьях. Из-за неисправности техники обеспечение запаздывает, носящие ночную службу военнослужащие постоянно испытывают страх и периодически дают ложный сигнал тревоги. Как отмечают родители, солдаты пытаются соорудить кустарным методом печи, однако нехватка топлива не дает им возможности топить их. Один из солдат написал родителям, что они завидуют избитому другими солдатами в Агдаре сослуживцу Арсену Алояну, который находится в утепленном медпункте.