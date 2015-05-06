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    Словения не признает "парламентские выборы" в Нагорном Карабахе

    МИД Словении поддерживает работу Минской группы по преодолению статуса-кво и прогрессу в переговорах

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Словения не признает так называемые "парламентские выборы" в Нагорном Карабахе, прошедшие на оккупированных территориях Азербайджана 3 мая. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Словении.

    "Словения вновь подтверждает, что не признает правовые рамки, в которых они проводились. Эти процедуры не могут нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или повлиять на переговорный процесс", - отмечается в заявлении.

    МИД Словении также выразил поддержку работе Минской группы ОБСЕ и усилиям ее сопредседателей по преодолению статуса-кво и прогресса в переговорах.

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