Словения не признает "парламентские выборы" в Нагорном Карабахе

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Словения не признает так называемые "парламентские выборы" в Нагорном Карабахе, прошедшие на оккупированных территориях Азербайджана 3 мая. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Словении.

"Словения вновь подтверждает, что не признает правовые рамки, в которых они проводились. Эти процедуры не могут нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или повлиять на переговорный процесс", - отмечается в заявлении.

МИД Словении также выразил поддержку работе Минской группы ОБСЕ и усилиям ее сопредседателей по преодолению статуса-кво и прогресса в переговорах.