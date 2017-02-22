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    Следователь Военной прокуратуры: В связи с Ходжалинским геноцидом следствие ведется в 4 направлениях

    Ульви Ахмедов: В результате оккупации Ходжалы Азербайджану был нанесен ущерб в размере 523 млн долларов

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Связанное с Ходжалинским геноцидом уголовное дело находится на производстве Военной прокуратуры. Следствие ведется в 4 направлениях".

    Как сообщает Report, об этом заявил старший следователь по особо важным делам специального следственного отдела Военной прокуратуры республики Ульви Ахмедов.

    Он отметил, что в результате оккупации Ходжалы Азербайджану был нанесен ущерб в размере 523 млн долларов.

    У. Ахмедов сказал, что до сих пор произведено 7 500 следственных действий. 

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