Следователь Военной прокуратуры: В связи с Ходжалинским геноцидом следствие ведется в 4 направлениях

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Связанное с Ходжалинским геноцидом уголовное дело находится на производстве Военной прокуратуры. Следствие ведется в 4 направлениях".

Как сообщает Report, об этом заявил старший следователь по особо важным делам специального следственного отдела Военной прокуратуры республики Ульви Ахмедов.

Он отметил, что в результате оккупации Ходжалы Азербайджану был нанесен ущерб в размере 523 млн долларов.

У. Ахмедов сказал, что до сих пор произведено 7 500 следственных действий.