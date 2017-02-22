Штат Индиана в США объявил 26 февраля "Днем памяти Ходжалы"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор штата Индиана США Эрик Холкомб (Eric Holcomb), подписав особое заявление, объявил 26 февраля в Индиане "Днем памяти Ходжалы".

Как сообщает Report, в заявлении, поступившем в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, Ходжалинская резня осуждается как ужасная трагедия.

Это первое заявление, подписанное губернатором штата Индиана, о Ходжалинской резни.

В документе отмечается, что во время Ходжалинской резни совершено массовое убийство более 600 невинных мирных жителей, в том числе большого количества детей, женщин и стариков.

Подчеркивается, что организация “Human Rights Watch” назвала трагедию в Ходжалы "самой большой резней в регионе".

В заявлении говорится, что этот ужасный случай показывает, насколько важно иметь взаимопонимание, доброе отношение и толерантность между народами мира.

А также губернатор подчеркивает, что независимость, суверенность и территориальная целостность Азербайджана признается всей международной общественностью, в том числе США и ООН.

В конце заявления губернатор Э. Холкомб отмечает, что каждый год 26 февраля азербайджанцы во всем мире чтят память жертв Ходжалинской резни, губернатор объявляет эту дату в Индиане "Днем памяти Ходжалы" и призывает всех жителей Индианы помнить этот день.

Отметим, что нынешний вице-президент США Майк Пенс до своего избрания на пост вице-президента занимал в 2013-2016 гг. пост губернатора штата Индиана.