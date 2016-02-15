Штат Гавайи осудил Ходжалинский геноцид

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 24-летней годовщины Ходжалинской трагедии губернатор штата Гавайи (США) Дэвид Айдж подписал декларацию в связи с признанием данной трагедии.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации губернатор от имени жителей штата Гавайи выразил глубокую скорбь в связи с Ходжалинской трагедией, и подчеркнул важность почтения памяти невинных жертв резни, подвергнутых жестокому насилию.

В документе говорится, что во время Ходжалинской резни, произошедшей в ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года, было убито более 600 невинных гражданских лиц. Губернатор отметил, что следует почтить память жертв Ходжалинской трагедии, чтобы подобная жестокость больше не повторялась.

В конце декларации губернатор Дэвид Айдж пожелал, чтобы история больше не была свидетелем подобной трагедии.

Отметим, что этим документом число американских штатов, признавших и осудивших Ходжалинский геноцид, достигло 19.