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    ​Штайнмайер: Статус-кво в зоне карабахского конфликта невозможно надолго сохранить

    С затягиванием ситуации угроза новой эскалации растет

    Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ После обострения в зоне карабахского конфликта в начале апреля, для ОБСЕ стало очевидно, что статус-кво в регионе невозможно надолго сохранить. С затягиванием ситуации угроза новой эскалации растет.

    Как передает Report, об этом заявил 29 июня глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Ереване.

    Как заметил Штайнмайер, недавние встречи президентов Армении и Азербайджана привели к тому, что ситуация в зоне карабахского конфликта успокоилась.

    «Полагаю, мы на верном пути, наша задача состоит в том, чтобы сохранить сложившуюся ныне ситуацию и двигаться дальше. Для этого необходимы усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готовность сторон идти на компромиссы», — сказал он.

    ОБСЕ прилагает усилия, чтобы найти долгосрочное решение карабахскому конфликту, добавил немецкий министр.

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