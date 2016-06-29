​Штайнмайер: Статус-кво в зоне карабахского конфликта невозможно надолго сохранить

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ После обострения в зоне карабахского конфликта в начале апреля, для ОБСЕ стало очевидно, что статус-кво в регионе невозможно надолго сохранить. С затягиванием ситуации угроза новой эскалации растет.

Как передает Report, об этом заявил 29 июня глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Ереване.

Как заметил Штайнмайер, недавние встречи президентов Армении и Азербайджана привели к тому, что ситуация в зоне карабахского конфликта успокоилась.

«Полагаю, мы на верном пути, наша задача состоит в том, чтобы сохранить сложившуюся ныне ситуацию и двигаться дальше. Для этого необходимы усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готовность сторон идти на компромиссы», — сказал он.

ОБСЕ прилагает усилия, чтобы найти долгосрочное решение карабахскому конфликту, добавил немецкий министр.