​Штайнмайер: Неразрешенные конфликты на пространстве ОБСЕ необходимо решать до их перехода в горячую стадию

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости урегулирования неразрешенных конфликтов до того, как они перейдут в "горячую" стадию, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время ОБСЕ оказалась в очень сложной ситуации. Возникло много новых вызовов, появляются новые конфликты в ситуации, когда еще старые не разрешены. Старые конфликты, которые мы называем "замороженными", они не такие уж "замороженные". Всегда существуют риски перехода этих конфликтов в горячую стадию. Мы увидели это на примере конфликта в Нагорном Карабахе. Поэтому, германское председательство ОБСЕ поставило перед собой задачу решать эти "замороженные" конфликты, чтобы исключить подобные риски", - заявил Ф.В.Штайнмайер на пресс-конференции во вторник после встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Министр высказался за урегулирование приднестровского конфликта путем "предоставления Приднестровскому региону особого статуса, при соблюдении территориальной целостности и суверенитета Молдовы".