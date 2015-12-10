​Сергей Железняк: Без России будет сложно сформировать цивилизованный диалог между представителями Армении и Азербайджана

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Россия безусловно рассчитывает на мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на ИА "Вестник Кавказа", об этом заявил заместитель председателя Государственной думы Сергей Железняк на полях пресс-конференции, посвященной акции "Всероссийский тест по истории Отечества"..

По его словам, в России желают мира в регионе. "Нам бы очень хотелось, чтобы никто, ни внутри, ни из других стран не провоцировал Азербайджан и Армению, народы этих стран на эскалацию напряжения. Нам всем уже достаточно трагических событий, которые происходили и в истории нашей страны, и в истории Азербайджана и Армении. Нам необходимо находить мирное и цивилизованное решение тех проблем, которые на сегодня существуют", - призвал Сергей Железняк.

В связи с этим зампред Госдумы обратил внимание на необходимость существования площадки для диалога между государствами. "В силу исторических особенностей без России будет сложно сформировать цивилизованный диалог между представителями Армении и Азербайджана. В целом, нам бы очень хотелось, чтобы в обсуждении глобальных вопросов на одной площадке собирались представители и Азербайджана, и Армении, и России, и других стран, потому что диалог – это самая цивилизованная форма поиска решений. Те, кто не готов к диалогу, конечно, таким образом демонстрируют собственную слабость", - подчеркнул он.