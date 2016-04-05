Сергей Марков: Нагорно-карабахский конфликт опять будет заморожен, но разморожены переговоры

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Полномасштабной войны за Нагорный Карабах не будет, но Азербайджан будет добиваться "разморозки" переговоров по спорной территории.

Как передает Report, об этом в интервью РИА "Новый День" заявил российский политолог Сергей Марков.

Политолог полагает, что цель Азербайджана сегодня – показать, что военный путь не является исключенным и тем самым заставить представителей минской группы ОБСЕ активнее участвовать в переговорах.

"Переговоры де-факто заморожены: связано это с тем, что сопредседатели минской группы – США, Франция и Россия – три страны, где самая большая армянская диаспора. Соответственно, они занимают позицию сохранения statusquo, который выгоден Армении и невыгоден Азербайджану", – пояснил С.Марков.

"Конфликт опять будет заморожен, но разморожены переговоры", – сказал он.

Эксперт выразил мнение, что именно Россия, в отличие от других участников переговоров, может положительно повлиять на урегулирование конфликта, поскольку в стране влияние имеет и армянская, и азербайджанская диаспора.

"Азербайджан хочет поломать этот сценарий. В этих условиях абсолютного доминирования армянской диаспоры США и Франция вряд ли выступят инициаторами переговорного процесса, а вот Россия – может", – отметил С.Марков.