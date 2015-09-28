 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Сергей Лавров: В Минской группе ОБСЕ привержены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

    Такое заявление глава МИД РФ сделал, открывая встречу с сопредседателями

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ привержены процессу поиска новых и реализации уже достигнутых решений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Я очень рад, что появилась эта возможность сверить часы и убедиться, что мы можем сделать еще в дополнение к уже принятым шагам, чтобы продвинуться в процессе нагорно-карабахского урегулирования", - сказал Лавров, открывая встречу с сопредседателями минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

    "Каждая из стран-сопредседателей привержена этому процессу, говорим ли мы о французской или американской инициативе в этом направлении или об усилиях России, учитывая наши отношения с Арменией и Азербайджаном", - добавил министр.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi