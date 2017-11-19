Сергей Лавров: Россия заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин передает главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву теплые приветы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с И .Алиевым.

"Вы совсем недавно встречались с президентом Российской Федерации в Тегеране. Это было 1 ноября. Он передает вам самые теплые приветы. С удовольствием вспоминает ваши контакты", - сказал Лавров.

По словам министра, Россия привержена выполнению всех договоренностей с Азербайджаном.

"Мы также с удовлетворением отмечаем рост товарооборота. По нашей статистике, за первые девять месяцев - более 60%. Это очень серьезный шаг к тому, чтобы имевшую место несколько лет тенденцию к снижению товарооборота обратить вспять, набрать темпы", - сказал глава МИД РФ.

Он отметил также успешное проведение в этом году в Ставрополе межрегионального форума.

Лавров также сообщил, что Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ "заинтересована помогать искать развязку и обеспечивать движение к урегулированию нагорнокарабахского конфликта".