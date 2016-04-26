Главы МИД России и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном обсудил нагорно-карабахское урегулирование.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Как говорится в сообщении, телефонный разговор состоялся во вторник.

"В ходе беседы министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, обменялись мнениями о перспективах процесса нагорно-карабахского урегулирования и задачах соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта", - говорится в сообщении.