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    Лавров: Российская сторона предпринимает усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта

    Имеются различные версии предложений сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Какого-либо договора Лаврова или кого-либо еще не существует. Имеются ряд документов, которые сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовили на разных этапах переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию".

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, имеются различные версии предложений сопредседателей по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Эти бумаги были депонированы генеральному секретарю ОБСЕ и хранятся в сейфе этой организации. Эти бумаги и можно назвать документами. Учитывая, что ни один из этих документов не привел к практическому решению всех компонентов нагорно-карабахской ситуации, российская сторона предпринимала усилия, чтобы найти решения по вопросам, которые пока еще не являются предметом согласия сторон. Это помогло кое-где продвинуться".

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