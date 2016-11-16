Секретари Совбезов Армении и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Москве 16 ноября состоялась встреча секретарей советов безопасности Армении и России, Юрия Хачатурова и Николая Патрушева.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армении", об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Стороны коснулись ситуации на Южном Кавказе, процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Собеседники отметили важность расширения военно-технического сотрудничества Армении и России, а также реализации совместных программ.