​Секретарь Госкомиссии: Продолжается работа по освобождению азербайджанцев Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Продолжается работа с соответствующими международными организациями по освобождению азербайджанцев Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых армянами в заложники в Кельбаджаре".

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов на сегодняшних слушаниях по правам человека в Милли Меджлисе.

Он отметил, что данный вопрос находится в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

И.Ахундов сообщил, что Госкомиссия предложила Международному Комитету красного креста подготовить проект соглашения о возвращении в кратчайшие сроки пленных и заложников, а также немедленном освобождении находящихся в плену у сторон лиц и представить его на рассмотрение обеим сторонам: "Сейчас Международный Комитет красного креста проводит обсуждения в связи с этим вопросом".