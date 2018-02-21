Секретарь Госкомиссии: Апрельские бои разрушили миф о непобедимой армянской армии

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось военно-патриотическое мероприятие под названием "Никто не забыт, ничто не стерто из памяти".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Национальные герои Азербайджана и их родители, ветераны Карабахской войны, ветераны спецслужбы Азербайджана, руководители и члены общественных объединений Просвещение молодежи демобилизованными военнослужащими и "Конфедерации офицеров запаса", а также офицеры и курсанты академий министерств внутренних дел, обороны и по чрезвычайным ситуациям, Службы госбезопасности и Государственной пограничной службы, учебных заведений спецназначения.

Начальник факультета Академии СГБ им.Гейдара Алиева, полковник Джалал Гасымов отметил, что мероприятие приходится на 26-ю годовщину Ходжалинского геноцида и подчеркнул важность подобных мероприятий для просвещения молодежи и воспитания их в духе верности идеям государственности.

Секретарь Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, председатель Рабочей группы Исмаил Ахундов отметил, что армяне в 1905-1907 и 1918-1920 годы дважды совершали геноцид в отношении азербайджанского народа, оккупировали территории, проводили политику этнической чистки, а в 1988 году армяне расширили захватническую политику в отношении Азербайджана.

И.Ахундов коснулся апрельских боев 2016 года: “В апрельских боях 2016 года азербайджанская армия доказала себя своей отвагой, разрушила миф о непобедимой армянской армии. Эти бои высоко ценит президент Азербайджана”.

В выступлениях было выделено, что в результате мероприятий, проводимых под мудрым руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, оборонная способность страны постоянно растет и сегодня с усилением военно-технического потенциала Вооруженных сил, армия Азербайджана стала самой сильной на Южном Кавказе.