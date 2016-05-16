​Сегодня президенты Азербайджана и Армении встретятся впервые после обострения ситуации в Карабахе

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян проведут в понедельник в австрийской столице первую личную встречу после недавнего обострения обстановки в Нагорном Карабахе, которое стало самым существенным с середины 1990-х годов.

Как передает Report, посредниками на переговорах выступят главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции - стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ, которая является центральной международной площадкой по урегулированию конфликта.

Все стороны подтвердили свое прибытие в Вену.

В МИД РФ рассчитывают, что консультации Алиева и Саргсяна при участии Сергея Лаврова, Джона Керри и Жан-Марка Эйро укрепят курс на поиск политического выхода из сложившейся ситуации.

Планируется также, что перед переговорами с президентами руководители дипломатических ведомств организуют ряд двусторонних консультаций. В частности, ожидается, что Лавров проведет обстоятельную встречу с Керри.