Сегодня глава МИД России обсудит в Ереване урегулирование нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит во вторник с руководством Армении перспективы нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report, Лавров проведет переговоры с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном и президентом Сержем Саргсяном.

Лавров прибудет в Ереван из Баку, где обсуждал перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам, многие направления разрешения ситуации уже очерчены. "Конфликт не устраивает никого, нужно искать решение, тем более что многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовываются, - отметил министр.