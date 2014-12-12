Халаф Халафов: Сближение российско-турецких отношений может сыграть свою роль в решении конфликта

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Каких-либо проблем на границе Азербайджана с Грузией нет. Запланированные новые погранично-пропускные пункты открываются из-за необходимости в них".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, экономические и политические отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне: "Открытие погранично-пропускных пунктов создаст условия для еще большего развития двусторонних экономических связей".

Комментируя вопрос о том, как повлияет на карабахский конфликт сближение связей между Россией и Турцией, замминистра сказал, что в решении конфликта Россия играет посредническую роль: "В то же время Турция граничит с Арменией, думаю, что сближение отношений между Россией и Турцией может сыграть свою роль в решении конфликта и мы ожидаем этого".