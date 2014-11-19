Сбивший армянский вертолет военнослужащий Азербайджана: "Вертолеты напали на наши посты"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Я стоял наготове на стартовой позиции. Сначала мы услышали звук вражеских вертолетов вдалеке. Затем мы наблюдали за мишенями в бинокль. Увидели, что прямо на нас летят два вертолета Mи-24. Мы получили приказ об уничтожении вертолетов в случае их вторжения в зону обороны нашей военной части и нарушении воздушного пространства".

Как сообщает Report, об этом заявил военнослужащий действительной военной службы, командир звена Илькин Мурадов в своем интервью газете "Азербайджан Ордусу" ("Азербайджанская армия").

"Вертолеты на высокой скорости приблизились к окопам и начали обстреливать наши позиции и посты. В ответ бойцы на передовой открыли по ним огонь из автоматов и пулеметов, после чего вертолеты взяли курс налево. Я нацелился на вертолет, летевший вторым, и нажал на курок", - заключил И.Мамедов.