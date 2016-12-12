Сбит очередной БПЛА вооруженных сил Армении

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия сбила БПЛА вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, 12 декабря в направлении Физулинского района фронта подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями Вооруженных сил Азербайджана.