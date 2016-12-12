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    Сбит очередной БПЛА вооруженных сил Армении

    БПЛА пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями Вооруженных сил Азербайджана

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия сбила БПЛА вооруженных сил Армении.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Как сообщили в министерстве, 12 декабря в направлении Физулинского района фронта подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями Вооруженных сил Азербайджана.

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