Сбит очередной БПЛА вооруженных сил Армении

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия сбила БПЛА вооруженных сил Армении.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Как сообщили в министерстве, 12 декабря в направлении Физулинского района фронта подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями Вооруженных сил Азербайджана.
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