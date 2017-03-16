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    Саудовский принц: Международная общественность демонстрирует свое бессилие в карабахском вопросе

    Турки аль-Фейсал: Россия и США намеренно создают проблемы в регионах с целью создания препятствий на пути урегулирования конфликтов© Report.az

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Мировая общественность сегодня демонстрирует свое бессилие в Сирии и Нагорном Карабахе". 

    Как сообщает Report, об этом заявил саудовский принц, председатель Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Турки аль-Фейсал на V Бакинском Глобальном форуме.

    По его словам, Россия и США намеренно создают проблемы в регионах с целью создания препятствий на пути урегулирования конфликтов.

    Турки аль-Фейсал указал, что сегодня постоянные члены Совета безопасности ООН должны перестроиться, изменить свои подходы к мировой политике, изменить понимание мира.

    "Не должны строиться препятствия для исполнения резолюций по приостановке оккупации территорий Палестины и Нагорного Карабаха", - подчеркнул саудовский принц.

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