Саудовский принц: Международная общественность демонстрирует свое бессилие в карабахском вопросе

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Мировая общественность сегодня демонстрирует свое бессилие в Сирии и Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил саудовский принц, председатель Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Турки аль-Фейсал на V Бакинском Глобальном форуме.

По его словам, Россия и США намеренно создают проблемы в регионах с целью создания препятствий на пути урегулирования конфликтов.

Турки аль-Фейсал указал, что сегодня постоянные члены Совета безопасности ООН должны перестроиться, изменить свои подходы к мировой политике, изменить понимание мира.

"Не должны строиться препятствия для исполнения резолюций по приостановке оккупации территорий Палестины и Нагорного Карабаха", - подчеркнул саудовский принц.