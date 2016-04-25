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    Саргсян: Безрассудно возобновлять мирные переговоры с Азербайджаном

    Президент Армении: Лавров не привозил в Ереван каких-либо новых предложений

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Война может разразиться в любой момент на Кавказе, воспламенившись в Нагорном Карабахе, и очень мало шансов на переговоры по урегулированию этого конфликта". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Армении Серж Саргсян.

    При этом С.Саргсян добавил, что для Армении "безрассудно возобновлять мирные переговоры с Азербайджаном без гарантий безопасности", поскольку "сейчас ситуация совершенно иная". 

    "С одной стороны, мы будем где-нибудь говорить, в то время как военные лица начнут войну, пытаясь решить конфликт", - заявил Саргсян.

    Саргсян также отметил, что глава МИД России Сергей Лавров не привозил в Ереван каких-либо новых предложений.

    "Потому, что Лавров хорошо понимает, что проведение переговоров сразу после четырехдневной войны не имеет смысла", - сказал он.

    Президент Армении также подтвердил информацию о том, что в ходе боевых действий армянские солдаты потеряли позиции и территории: "Это небольшие территории на севере и юге".

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