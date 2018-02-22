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    С начала года в Карабахе погибли 9 армянских военнослужащих

    Сегодня при неизвестных обстоятельствах погиб еще один солдат

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ С начала года по 22 февраля 9 военнослужащих вооруженных сил Армении погибли при неизвестных обстоятельствах на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана.

    Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

    Отметим, что 22 февраля на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана при неизвестных обстоятельствах погиб еще один солдат вооруженных сил Армении Григор Егоян 1998 г.р. 

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