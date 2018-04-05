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    С начала года Армения потеряла 15 военных в зоне Карабахского конфликта

    Трое из них погибли во время обстрела позиций Азербайджнской армии

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ С начала 2018 года в ВС Армении зарегистрировано 9 смертей, связанных с несением службы. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 17 случаев смерти.

    Как передает Report, об этом сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

    По его словам, 3 военных погибли во время организации провокации и обстрела позиций Азербайджанской армии. Один совершил самоубийство, двое умерли от болезней.

    Еще трое военных умерли в ДТП, в результате несчастного случая и нарушения правил несения службы.

    За указанный период убийств не зафиксировано.

    Помимо этого, 6 человек скончались при обстоятельствах, не имеющих отношения к несению боевой службы.

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