С начала апрельских боев прошел год

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется год с апрельских боев, произошедших между Азербайджаном и Арменией (также армянскими сепаратистами).

Как сообщает Report, с начала апрельских боев, завершившихся победой Вооруженных сил Азербайджана, прошел один год.

Так, с середины марта 2016 года армяне начали интенсивно нарушать режим прекращения огня.

В ночь с 1-го на 2-ое апреля по всему фронту позиции азербайджанской армии и населенные пункты подверглись интенсивному вражескому обстрелу. В результате этого, со 2-го по 5-ое апреля на линии соприкосновения войск армяне совершили вооруженные провокации, во время которых также были факты нападения на мирных жителей. В результате этих событий несколько военнослужащих азербайджанской армии стали шехидами, кроме того имели место факты гибели и ранений среди гражданского населения.

Во время боев азербайджанская армия также нанесла ответные удары по позициям армян, в результате осуществленной контратаки было освобождено свыше 2 000 га территорий и еще более обширная территория перешла под контроль с операционной точки зрения. Для защиты города Горадиз от врага, под контроль Вооруженных сил Азербайджана также перешла представляющая стратегическое значение возвышенность Лелетепе в направлении Физулинского района. В результате этих боев было уничтожено 320 армян, более 500 получили ранения.

Согласно соответствующим распоряжениям президента Азербайджанской Республики, группа особо отличившихся военнослужащих Азербайджана была удостоена высоких почетных званий, орденов и медалей за героизм и отвагу, проявленные при сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики, подавлении вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск со 2-го по 5-ое апреля 2016 года и вражеских нападений на мирное население.

В настоящее время проводятся работы по реконструкции освобожденных от оккупации территорий для возвращения местных жителей на исконные территории.