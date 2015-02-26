Со дня Ходжалинской трагедии прошло 23 года

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Проходит 23 года с Ходжалинского геноцида и оккупации города Ходжалы армянскими Вооруженными силами при участии 366-го мотострелкового полка.

Report напоминает, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 - одного из них.

По инициативе Гейдара Алиева в 1994 году в Милли Меджлисе было принято специальное решение "О дне Ходжалинского геноцида - 26 февраля". В документе подробно раскрыты причины и виновники трагедии.

В столичном Хатаинском районе в память жертв Ходжалинского геноцида установлен памятник.

Фонд Гейдара Алиева делает все возможное для доведения до мира реалий и фактов об этой трагедии. При организационной поддержке фонда, в рамках специального проекта, в ряде стран мира проходят акции, мероприятия, организовывают выставки и церемонии почтения памяти. С каждым годом растет эффективность кампании "Справедливость Ходжалы!" ("Ходжалыя адалят!"), объявленной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума исламской конференции Лейлы Алиевой.

Цель проводимых мероприятий заключается в достижении признания Ходжалинского геноцида во всем мире. Не случайно, что на прошедшей в январе 2012 года в индонезийском городе Палембанг VII сессии Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, представители парламентов 51 страны приняли соответствующую резолюцию о признании Ходжалинской трагедии на международном уровне как геноцида.

В настоящее время в более 40 странах мира успешно осуществляется международная информационная кампания "Справедливость Ходжалы!". На данный момент парламенты Пакистана, Мексики, Чехии, Колумбии, Боснии и Герцеговины признали Ходжалинскую трагедию как геноцид и акт преступления против Азербайджана.

Кроме того, геноцид был признан и законодательными органами 15-ти американских штатов.

Напомним, что с учетом значимости проводимой на международном уровне данной кампании, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение от 13 февраля 2014 года о кампании "Справедливость Ходжалы!".

Отметим, что вынужденные переселенцы из Ходжалы временно разместились в 50-ти районах и городах страны.