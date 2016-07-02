Глава МИД: Таджикистан выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Таджикистан выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем и это наша принципиальная позиция.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

"Я выразил искреннюю обеспокоенность в связи с недавней напряженностью в зоне конфликта, которая привела к человеческим жертвам. Таджикистан всегда выступал за урегулирование всех конфликтов исключительно мирным путем", - подчеркнул глава МИД Таджикистана.