 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД: Таджикистан выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем

    Глава МИД Таджикистана выразил искреннюю обеспокоенность в связи с недавней напряженностью в зоне конфликта

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Таджикистан выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем и это наша принципиальная позиция.

    Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

    "Я выразил искреннюю обеспокоенность в связи с недавней напряженностью в зоне конфликта, которая привела к человеческим жертвам. Таджикистан всегда выступал за урегулирование всех конфликтов исключительно мирным путем", - подчеркнул глава МИД Таджикистана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi