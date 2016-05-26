 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ряд депутатов парламента Болгарии будут включены в список нежелательных лиц Азербайджана

    Депутаты парламента Болгарии совершили незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Согласно информации СМИ Армении депутаты парламента Болгарии совершили незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что подобный предвзятый визит служит продвижению так называемого режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии, оккупации и кровавых этнических чисток.

    Х. Гаджиев отметил, что в связи с данным незаконным визитом посольство Азербайджана в Болгарии отбратится в МИД и соответствующие органы этой страны. 

    "После определенного уточнения их имена будут внесены в список нежелательных лиц", - отметил Х. Гаджиев. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi